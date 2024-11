Scivola nel fossato. Pensionato di 88 anni salvato dai pompieri

Anziano cade nel fosso e resta ferito in mezzo alla campagna, scatta il salvataggio. La richiesta di aiuto per l’uomo, di 88 anni, è arrivata alle 17.50 di ieri da Salerano sul Lambro, in via Macallé. Per raggiungerlo nel fossato, dove il malcapitato è caduto per cause sconosciute, i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi sono intervenuti con l’autofurgone speleo alpino fluviale e una autopompa. Una volta stabilizzato e medicato, l’uomo è stato accompagnato in ospedale da un’ambulanza della Croce bianca, intervenuta con l’automedica. Gli è stato assegnato un codice giallo, ossia di media gravità.