Schianto tra due camion e una vettura in Autosole: quattro feriti

Notte di lavoro, quella tra mercoledì e ieri, lungo l’autostrada A1. La macchina dei soccorsi si è attivata per lo schianto tra due camion e una vettura. Un camion si è ribaltato, fermandosi su un fianco, di traverso, lungo le corsie, l’auto è rimasta danneggiata frontalmente e un altro camion ha subito danni minori. Ci sono stati quattro feriti: D.M., di 56 anni, di Velletri, è stato portato in elisoccorso, all’ospedale di Cremona. Accusava un trauma a una gamba e al volto e dolore all’addome. L’altro conducente di camion, 25enne, ha rifiutato il ricovero. Due ragazzi, una giovane di 22 anni e un 24enne, invece, sono stati portati in ambulanza, per traumi lievi, all’ospedale di Lodi. Nel frattempo il traffico è stato bloccato e si sono creati incolonnamenti. La corsia sud è stata chiusa tutta notte perché i mezzi occupavano la carreggiata. La corsia nord, invece, è stata chiusa solo mezz’ora, per ripulire la tratta dai detriti, schizzati ovunque. La viabilità e i rilievi sono stati gestiti dalla polstrada. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i tecnici della società Autostrade. P.A.