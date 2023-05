Schianto tra due auto a Pieve Fissiraga: un conducente aggredisce l'altro poi fugge

Pieve Fissiraga (Lodi), 11 maggio 2023_Viene urtato da un'auto ma quando si ferma riceve un pugno e gli rubano la vettura. Indagini in corso, da parte dei carabinieri della compagnia di Lodi, sull'incidente, con rapina, avvenuto all'una della notte tra il 10 e l'11 maggio 2023 a Pieve Fissiraga. Un 65enne del Foggiano, a bordo della sua Land Rover, è stato urtato, in marcia, da due uomini, che procedevano su una Volkswagen Passat. Entrambe le auto viaggiavano sulla strada provinciale 235, verso il casello dell'Autostrada del Sole.

La Passat è rimasta danneggiata mentre, per fortuna, il 65enne non si è ferito. Ma il conducente della Passat, che non ha dato precedenza e l'altro uomo che viaggiava con lui, una volta scesi dalla vettura, hanno raggiunto il 65enne e uno di loro lo ha colpito con un pugno. A quel punto entrambi si sono presi la sua Land Rover e sono fuggiti. Ancora nessuna lesione per la vittima, ma molto spavento.

Poi la denuncia ai carabinieri, che ora stanno cercando di recuperare la refurtiva e assicurare alla giustizia i responsabili. L'indagine viene eseguita anche attraverso accertamenti sull'auto abbandonata in posto, di cui si cerca il proprietario. È un veicolo con targa straniera il cui furto non è stato denunciato.