Schianto tra auto in viale Milano, paura e strada chiusa

Scontro tra due auto, due feriti e tratta momentaneamente bloccata. L’incidente si è verificato alle 21.40 di domenica a Lodi. Sono rimaste coinvolte due vetture che transitavano in viale Milano e per il violento impatto.

Il manto stradale è stato quindi rimesso in sicurezza dai vigili del fuoco, intervenuti con una autopompa, dal comando provinciale di Lodi e anche impegnati a mettere in sicurezza le auto. Nel frattempo è stata interrotta momentaneamente la circolazione. Una delle vetture, una utilitaria, è rimasta di traverso, su una banda spartitraffico, col muso distrutto e diretto verso la tratta, all’altezza del benzinaio. L’altra, visibilmente danneggiata nella parte frontale, si è fermata in carreggiata. Sono rimaste ferite, per fortuna senza essere in pericolo di vita, due persone: una donna di 55 anni e un 27enne.

Li hanno soccorsi gli operatori del 118, arrivati con l’automedica e due ambulanze della Croce rossa. Poi si sono occupati di loro i sanitari degli ospedali San Raffaele di Milano e di Rozzano. P.A.