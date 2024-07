Schianto tra auto all’incrocio: "La via Emilia qui è insicura"

Schianto lungo il tratto della via Emilia all’incrocio con via Roma a Secugnago. Il “solito“ pericoloso punto della viabilità già teatro di diversi incidenti negli anni passati. Ieri, poco prima delle 14, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, una Fiat Cinquecento, condotta da una 59enne di Turano, uscendo da via Roma per innestarsi lungo la provinciale che porta a Melegnanello di Turano, è stata travolta al centro della carreggiata nella parte laterale da una Nissan Qashqai, che proveniva da Lodi e si dirigeva verso Casalpusterlengo, guidata da una 41enne di Casalpusterlengo. Il botto è stato molto violento tanto che entrambe le auto sono volate fuori strada dalla parte opposta della carreggiata. Ad avere la peggio è stata la conducente della Cinquecento per la quale la centrale del 118 ha allertato l’elisoccorso decollato da Milano. Poi, la ferita, comunque cosciente, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale milanese di Niguarda. L’altra persona ferita invece è stata condotta al Policlinico San Matteo di Pavia. I vigili del fuoco, hanno estratto la donna dalla Cinquecento ribaltata su di un fianco. "La situazione della sicurezza lungo il tratto di via Emilia è sotto gli occhi di tutti e nonostante l’interlocuzione con Anas sia attiva dal 2018 l’unica cosa che è stata concessa sono le bande sonore che non risolvono i problemi ma fanno rumore e creano solo disagi notturni ai cittadini – spiega il sindaco di Secugnago, Mauro Salvalaglio –. Le nostre richieste di fare una o più rotonde agli incroci pericolosi sono sempre state respinte al mittente". M.B.