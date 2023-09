Schianto in Autosole, due persone soccorse e tratto chiuso

Scontro in autostrada e mezzi ribaltati, bloccata la circolazione. Alle 20.30 di venerdì si è verificato un rovinoso incidente all’altezza di Villanova del Sillaro. L’impatto tra i due veicoli coinvolti è stato segnalato in A1, in direzione nord, al chilometro 37: due vetture si sono scontrate e c’è stato un ribaltamento in mezzo alla carreggiata. I detriti dei mezzi sono schizzati ovunque. La tratta è stata così riaperta soltanto due ore più tardi, dopo la pulizia dell’asfalto. Autostrade per l’Italia ha dovuto chiudere temporaneamente le corsie. L’incidente è avvenuto appena superato lo svincolo d’uscita per il casello di Casalpusterlengo. Per soccorrere i feriti, la centrale unica del 118 ha mandato a Villanova l’automedica di Casalpusterlengo e due ambulanze della Croce casalese e della Croce rossa di Codogno. I due coinvolti erano una donna di 65 anni e un uomo di 70 anni. Entrambi accusavano traumi diffusi e sono quindi stati trasferiti, in codice giallo, con l’ambulanza, al Policlinico San Matteo di Pavia. Fortunatamente non correvano pericolo di vita. P.A.