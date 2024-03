Schianti sulle strade, tre in ospedale

Tre incidenti con feriti in poche ore nel Cremasco, due a Rivolta d’Adda e uno sulla Melotta a Casaletto di Sopra. Il primo sinistro è avvenuto sulla Rivoltana venerdì intorno alle 21.30. A quell’ora un 24enne residente a Casirate D’Adda (provincia di Bergamo) è rimasto ferito nel ribaltamento della sua Fiat Punto. Il giovane, per cause in via di accertamento, mentre si stava dirigendo verso il Milanese, all’altezza dell’incrocio con la strada vecchia Rivolta-Cassano, ha perso il controllo dell’utilitaria che ha terminato la sua corsa ribaltandosi nel terreno adiacente la carreggiata. Sul posto una pattuglia della Polstrada, i vigili del fuoco di Treviglio e il 118, ancora da Treviglio. Il ragazzo è stato stabilizzato e portato al Policlinico di Milano. I rilievi sono stati a cura della Polstrada di Crema.

Poco dopo le 8 di ieri mattina invece sulla provinciale Melotta, in territorio di Casaletto di Sopra, nell’affrontare una curva una Mercedes Classe A condotta da un giovane di 26 anni di Crema è uscita di strada. Il 26enne è stato trasportato all’ospedale di Cremona e ricoverato in codice giallo. Infine, ancora sulla Rivoltana, poco prima delle 11.30, mancata precedenza e scontro tra una Volkswagen Polo e una Fiat Punto, con tre feriti, di cui uno, una donna di 78 anni in maniera seria. La Polo, guidata da un 21enne del posto e proveniente dalla strada per la cascina Corsetta, si è immessa sulla provinciale non accorgendosi che stava arrivando da Pandino con direzione Cassano una Punto con a bordo una famiglia di tre persone. Ad avere la peggio è stata la passeggera più anziana, una 78enne che, a detta di alcuni testimoni, presentava diverse ferite sul volto. È stata ricoverata a Melzo. P.G.R.