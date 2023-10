Scattato il cantiere per la riqualificazione dell’isola ecologica

Lavori in atto alla piazzola ecologica di via della Fornace a Codogno che, a opera ultimata, avrà un’area più che raddoppiata (dagli attuali 1.500 metri quadrati a 3.400, di cui tremila saranno in parte pavimentati e in parte coperti e 400 destinati a verde. Il cantiere dovrebbe durare sei mesi. Alla fine saranno operativi la palazzina servizi, il portico di stoccaggio e le aree dell’isola ecologica, quella esterna di stoccaggio e di ricicleria. A eseguire i lavori è la ditta Edil Rosa di Terranova. L’appalto è di 498 mila euro.