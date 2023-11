Scatta la due giorni delle novità. Al via la Fiera agro-zootecnica. Prezzo del latte, "ora un tavolo"

La due giorni della 232esima edizione della fiera agro-zootecnica decolla stamattina alle 10.30 con il taglio del nastro nella nuovissima sala teatro da 135 posti ricavata nell’auditorium della palazzina Vezzulli. Saranno presenti diverse autorità tra cui l’europarlamentare Isabella Tovaglieri, il senatore Renato Ancorotti, l’assessore regionale Guido Guidesi, il presidente della Provincia di Lodi, Fabrizio Santantonio. Oltre ai vari interventi, ci saranno la consegna delle borse di studio ai ragazzi meritevoli, i laboratori e le dimostrazioni delle filiere alimentari e l’avvio del mostra interprovinciale della razza Frisona. Spazio, come vuole tradizione, anche alla riflessione e ai dibattiti sul futuro dell’agricoltura: ieri pomeriggio c’è stato un primo assaggio con un evento di Confragricoltura (nella foto), ospitato nel Palacampus Assigeco, sulle prospettive della zootecnica in Pianura Padana con riflessioni sui problemi del prezzo del latte (è stato chiesto un tavolo ministeriale per analizzare l’evoluzione di prezzi e risolvere il nodo delle vendite al di sotto del costo di produzione), della nuova politica agricola comune (Pac) e le opportunità offerte agli investimenti sul benessere animale, a fronte di una serie di regole e restrizioni che rischiano di impattare sulla disponibilità alimentare per il bestiame, e sull’incubo della peste suina e dell’aviaria. Presente anche l’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente ("l’obiettivo di Regione Lombardia è aumentare l’accessibilità ai terminal intermodali, favorendo così il trasporto e la logistica delle merci" ha detto). Domani poi la giornata clou con la premiazione e la sfilata dei campioni bovini in mostra prevista da mezzogiorno e tutta la fiera di vivere con stand agroalimentari, degustazioni e show cooking.