Sblocca un ingranaggio ma perde la falange del dito

Infortunio sul lavoro ieri mattina intorno alle 11 in una ditta dolciaria in via Kennedy. A quell’ora un operaio italiano di 50 anni, residente nel Cremonese, stava effettuando un intervento di manutenzione su un macchinario che si era inceppato, perché un prodotto si era incastrato negli ingranaggi. L’operaio, probabilmente pensando che il macchinario fosse disattivato, ha cercato a mani nude di togliere il prodotto che frenava il macchinario, ma una volta liberato l’ingranaggio dall’ostacolo, il macchinario è ripartito e gli ha intrappolato la mano sinistra, di fatto strappandogli la falange di un dito. Sul posto sono intervenute auto medica e ambulanza della Croce verde di Castelleone, i cui volontari si sono presi cura del ferito che è stato stabilizzato e dopo un’ora trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Crema, dove è stato ricoverato in codice giallo. In breve in azienda sono arrivati una pattuglia di carabinieri e i tecnici della Ast Valpadana per stilare un rapporto sull’accaduto e controllare se tutte le norme di sicurezza siano state osservate.P.G.R.