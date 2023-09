Sblocca il macchinario. Operaio ferito a un piede

Ha visto il nastro trasportatore bloccato a causa di un bancale che si è messo di traverso, ha cercato di rimediare ma è rimasto intrappolato con il piede nei rulli, finendo ferito. Martedì sera intorno alle 21.30 intervento di automedica, ambulanza della Croce verde di Soncino e carabinieri in un’azienda in via Cremona per un operaio bresciano di 29 anni rimasto ferito. L’uomo è stato trasportato a Crema, dove è stato ricoverato in codice giallo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri e dai tecnici di Ats, il dipendente ha visto che il rullo trasportatore si era bloccato a causa di un bancale mal sistemato che ne aveva fermato il movimento. Sembra che l’uomo sia salito sul nastro e con un piede abbia mosso il bancale. Questo ha provocato la ripartenza del rullo, che ha però ghermito non solo il pallet, ma anche il piede. L’arto è rimasto schiacciato e l’operaio ha dovuto essere trasportato al pronto soccorso. I tecnici Ats non hanno messo sotto sequestro il rullo trasportatore, in quanto l’apparecchiatura funziona regolarmente rispettando le norme di sicurezza. P.G.R.