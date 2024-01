Sbatte con l’auto contro un camion. Finisce in ospedale, salvo per miracolo

Salvo per miracolo il ventunenne straniero che ieri intorno alle 17.30 ha sbattuto contro un grosso autoarticolato che trasportava mangimi sulla tangenziale di Soncino, nei pressi del distributore Ip. Strada bloccata per permettere i soccorsi prima, arrivati anche con un’eliambulanza, e poi per rimuovere il pesante mezzo, fermo sulla carreggiata. Secondo la Polstrada di Crema, incaricata dei rilievi, la Opel Sw condotta dal giovane operaio residente a Milano, che stava tornando a casa, sul rettilineo ha avuto un momento di distrazione. In un attimo si è trovato sulla corsia opposta, di fronte il grosso camion.

Lo straniero ha tentato una manovra disperata, sbandando sulla sinistra nel tentativo di evitare l’autoarticolato. La manovra gli ha salvato la vita, perché la sua auto ha sì impattato contro il grosso mezzo, ma solo sul lato sinistro, poi è finita fuori strada. Sul posto sono arrivate un’ambulanza di Soresina e l’automedica, seguite dai pompieri di Orzinuovi e dalla Polstrada di Crema. L’elisoccorso ha portato il giovane a Niguarda.

P.G.R.