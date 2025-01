Santo Stefano, scooter a fuoco nel garage: paura in un palazzo

Santo Stefano Lodigiano (Lodi), 24 gennaio 2025 - Scooter a fuoco in un box nel cuore della notte, arrivano i vigili del fuoco.

Nella notte tra il 23 e il 24 gennaio 2025, per cause da chiarire, è scoppiato un incendio all'interno di un box privato di via Manzoni a Santo Stefano Lodigiano. Erano le 23.

40 circa quando i presenti hanno dato l'allarme. La combustione, che ha sprigionato molto fumo, ha bruciato uno scooter. E ora i vigili del fuoco e i carabinieri cercheranno di capire cosa potrebbe essere accaduto, se è stata autocombustione o ci c'è la mano di qualcuno.

Ci sono infatti accertamenti in corso per fare luce sul rogo. La prima ipotesi è un problema elettrico del mezzo. Al momento, infatti, non sono state trovate tracce di dolo. Le forze dell'ordine continueranno però con le verifiche di rito. Durante lo spegnimento dell'incendio, per fare presto, visto il rischio che lambisse locali laterali, un cinquantenne si è ustionato le mani e successivamente è andato in ospedale per farsi curare. Fortunatamente non era in gravi condizioni.

All'arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti, con una autopompa, una autoscala e una autobotte, dal distaccamento volontario di Casalpusterlengo, dal comando provinciale di Lodi e dal comando di Piacenza, i residenti avevano già iniziato le operazioni di spegnimento, con i mezzi che avevano a disposizione. Poi il 115 si è dedicato al totale spegnimento del focolaio e alla messa in sicurezza del luogo interessato.