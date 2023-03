Scontro tra auto e bicicletta a Sant'Angelo: 90enne ferito in ospedale

Il luogo dell'incidente

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 19 marzo 2023- Auto e bicicletta si scontrano, anziano 90enne finisce ferito in ospedale.

Paura per un uomo del 1932, nato a Codogno e residente a Sant’Angelo Lodigiano, che per cause al vaglio della sezione carabinieri radiomobile di Lodi, è stato investito da un’auto.

L’anziano pedalava in via Galilei a Sant’Angelo e si è scontrato, per responsabilità da accertare, con una auto Bmw condotta da un 32enne nato in Romania e a propria volta residente a Sant’Angelo. L’uomo sulla vettura è rimasto illeso, l’anziano invece ha accusato traumi ed ha avuto bisogno del soccorso sanitario. Intanto i militari hanno eseguito i rilievi di rito per ricostruire la dinamica esatta dell’impatto.

E’ intervenuto un equipaggio della Croce bianca, che ha trasportato l’uomo, in ambulanza, all’ospedale Maggiore di Lodi. Nonostante il rovinoso impatto, per fortuna l’anziano non correrebbe pericolo di vita. La viabilità è stata gestita dalle forze dell’ordine per consentire i soccorsi. Paola Arensi