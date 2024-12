San Rocco al Porto, incendio nella notte: salvi due anziani e il loro cane

San Rocco al Porto (Lodi), 7 dicembre 2024 – Scoppia un incendio nel capanno e lambisce l'abitazione adiacente, evacuate due persone tra cui una allettata. Drammatici momenti, quelli vissuti, poco dopo mezzanotte da due persone residenti a San Rocco al Porto, in via Buonarroti.

Per cause in fase di accertamento, si è accesa una rovinosa combustione che, prima ha carbonizzato il capanno adiacente a una casa, un rustico adibito a ricovero attrezzi e infine una stanza dell’immobile.

Le fiamme hanno lambito anche la casa

Il pronto intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi e dei distaccamenti volontari di Casalpusterlengo e Sant'Angelo Lodigiano, infatti, ha permesso di salvare il resto dell’abitazione. Casa che, dopo i dovuti controlli, è stata dichiarata agibile. L’intervento è terminato alle 6 del mattino. I pompieri sono intervenuti con una autopompa, una autobotte, l’autoscala e un furgone ed è arrivata anche una autopompa, in rinforzo, dal comando dí Piacenza.

Il personale dei pompieri ha evacuato le persone, marito e moglie (una delle quali allettata, un anziano di 86 anni) e le ha affidate al personale sanitario del 118, per le cure del caso. Hanno inalato fumo. Salvo anche il loro cane. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, i coniugi avrebbero allertato la badante, accorsa ad aiutare. Fortunatamente però nessuna corre pericolo di vita.

Sono stati accompagnati all'ospedale di Codogno in ambulanza. Sono intervenuti i soccorritori della Croce rossa di Codogno e l'automedica. L'intervento è proseguito a lungo, per permettere la bonifica delle parti interessate dal rogo.