San Fiorano, parchi ostaggio dei vandali: "Ancora danneggiati gli spazi verdi per i bimbi"

San Fiorano (Lodi) - Parchetti comunali presi di mira dai baby vandali, il sindaco non ci sta: "Rintracceremo i responsabili e recinteremo le aree, regolandone gli accessi. Non possiamo accettare vengano deturpati spazi per i più piccoli".

Dopo aver investito 75mila euro per i 2 parchi giochi, una cifra importante per un paesino, il sindaco di San Fiorano, Mario Ghidelli, si dice sconsolato: "Alcuni cittadini, notando questa situazione nei parchi, hanno giustamente chiesto siano installate ulteriori telecamere nei punti cruciali interessati dalle incursioni. Ma per la maleducazione di qualcuno, quante telecamere devo mettere? Ne abbiamo 13 sparse ovunque. Oltre al fatto che costano molto, cioè minimo 1500-2000 euro l’una, se non hai un contatore vicino, installarlo è un costo ulteriore. Non è così semplice. Abbiamo speso circa 75mila euro per i parchetti, non è cosa da poco, 45mila solo per l’area fitness in via dei Casari, danneggiata prima dell’inaugurazione! Manca ancora l’area cani, con la rete ma, a questo punto, recinteremo anche all’ingresso dei parchi e metteremo orari per entrarci, evitando la permanenza serale delle compagnie etc. Vediamo se così capiranno che sbagliano, a svantaggio dei bambini e dell’intera comunità".

Il problema riguarda il parchetto di piazza Papa Giovanni XXIII, sulla strada per Corno Giovine e quello in via dei Casari, in centro. Il primo è stato rovinato con spry nero tempo fa "e ora non so come fare", si sfoga il sindaco, sapendo che quel tipo di vernice è complicato da rimuovere. "Sporcarlo è già una brutta cosa ma, in aggiunta, questi ragazzi, che pensiamo essere studenti delle medie o poco più, che arrivano da altri paesi e sostano spesso qui, disegnano immagini pesanti, volgari e parolacce. Per i bambini sarebbe sbagliato vedere tutto questo".

In via dei Casari il parco giochi, invece, è nuovo, realizzato con contributi della Regione Lombardia. «Sono stati fatti e da noi parzialmente per fortuna rimossi, disegni volgari a bomboletta - descrive il sindaco - essendo di colore chiaro, abbiamo ripulito alla meglio e ora almeno il disegno si intravede poco. Spero che i ragazzi non tornino a vandalizzare di nuovo. Ne ho ripresi alcuni che si trovavano lì, sperando il messaggio arrivi agli autori del danno e convinto che arriveremo presto ai responsabili". Problemi di vandalismo anche in zona via Tarenzi, sull’asfalto: "Hanno disegnato a bomboletta una svastica, tra l’altro di pessimo significato. Probabilmente poco conosciuto dagli stessi autori", conclude Ghidelli amareggiato.