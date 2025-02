San Fiorano: non si ferma al posto di blocco e dopo l'inseguimento e un incidente, fugge a piedi

San Fiorano (Lodi), 22 febbraio 2025 – Non si ferma al posto di blocco e finisce fuori strada. I carabinieri della compagnia di Codogno stanno cercando la persona che, dopo aver guidato una Fiat Panda, fuggita al posto di blocco predisposto oggi a San Fiorano, si è dileguata. I motivi della folle corsa al momento restano sconosciuti.

Dopo il mancato rispetto del segnale di alt, infatti, la pattuglia ha brevemente inseguito il conducente che, nel frattempo, ha forato lo pneumatico ed è finito fuori strada lungo la provinciale 145, nel tratto urbano di via Pietro e Paolo Polenghi. Vistosi alle strette, lo sconosciuto ha quindi abbandonato la vettura oltre la banchina e ha proseguito la corsa a piedi, riuscendo momentaneamente a far perdere le proprie tracce. La Fiat Panda è stata quindi messa in sicurezza dai vigili del fuoco del distaccamento volontario di Casalpusterlengo. Ora il nucleo radiomobile dei carabinieri di Codogno sta indagando per identificare il responsabile, chiarire il motivo della fuga e mettere l’interessato di fronte alle proprie responsabilità. Fortunatamente, durante l’inseguimento, non ci sono stati né ulteriori incidenti né feriti.