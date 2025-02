San Colombano, micio curioso precipita in un pozzo e resta incastrato: salvato dai pompieri

San Colombano al Lambro (Milano), 3 febbraio 2025 – Micio precipita in un pozzo, salvato a otto metri di profondità. L'allarme è scattato sulle colline di San Colombano al Lambro. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, un gatto curioso è inavvertitamente precipitato in un pozzo per l'irrigazione, fortunatamente privo d'acqua, a otto metri di profondità. Per restituirlo alla proprietaria, i vigili del fuoco hanno dovuto predisporre il piano di salvataggio dell'animale e lavorare non poco.

Soccorsi in arrivo

In particolare è intervenuto il distaccamento volontario dei vigili del fuoco di Sant’Angelo Lodigiano, con una autopompa, insieme a personale specializzato del nucleo Sap Speleo alpino fluviale del comando provinciale di Lodi. Gli esperti si sono calati nel pozzo e hanno recuperato il micio che, nonostante lo spavento per l'improvvisa caduta, per fortuna stava bene. Dopo il salvataggio, il gatto è stato riaffidato alla proprietaria, che ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo.