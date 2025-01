Giù la parete di una casa. Paura in via San Martino. Sollievo: è risultata vuota

SANT’ANGELO LODIGIANO (Lodi)

Crolla una parete di un’abitazione dismessa, paura a Sant’Angelo Lodigiano. Un boato, nella tarda serata di domenica ed esattamente alle 22.40, ha attirato i residenti santangiolini di via San Martino. Il rumore proveniva da una casa privata disabitata in cui, all’inizio, non sapeva se vi si fosse intrufolato qualcuno. Il tempestivo arrivo di una squadra dei vigili del fuoco, partiti, con una autopompa, dal distaccamento volontario locale, ha però presto permesso di togliere questo dubbio. Nell’immobile, al momento del crollo, fortunatamente non c’era nessuno. Non sono quindi stati registrati feriti. I pompieri sono poi rimasti impegnati a delimitare e mettere in sicurezza la zona, dopo una prima valutazione dell’accaduto. In particolare, ha ceduto, probabilmente per l’età, una parete di mattoni e intonaco, vicina a travi di legno, formando un cumulo di detriti a terra. Da accertare l’eventuale pericolo di ulteriori cedimenti. L’accesso è stato quindi interdetto per evitare possibili pericoli ed è stata avvista la proprietà affinché intervenga con una ditta specializzata al fine di scongiurare pericoli.

P.A.