San Colombano al Lambro, fuga di gas in centro: panico nella notte

San Colombano al Lambro (Milano), 6 agosto 2024 - Perdita di gas in pieno centro storico, scatta l’allarme. Nella notte tra il 5 e il 6 agosto 2024 è scattato un intervento d’urgenza in via Steffenini a San Colombano al Lambro.

L’allarme

Tra i negozi e le case del centro storico, infatti, a poche centinaia di metri da piazza del Popolo, alcuni passanti e residenti hanno avvertito un fortissimo odore di gas. Occorreva intervenire prontamente per individuare la falla e a questo hanno pensato i vigili del fuoco.

L’intervento

I pompieri, arrivati con l’autopompa dal distaccamento volontario di Sant’Angelo, hanno lavorato a lungo per individuare la problematica che, a seguire, è stata risolta provvisoriamente, in attesa del ripristino definitivo.

Sul posto

L’area, comunque, nella mattinata era in sicurezza e si transitava normalmente. Dopo l’allarme, sono arrivati sul posto anche i carabinieri della stazione locale e il sindaco Alessandro Granata.

La perdita

Con un’attenta ricerca, la perdita è stata localizzata in una tubazione interrata sotto la sede stradale ed è stato eseguito un intervento minore e posticipato quello definitivo. Sul posto sono infatti stati chiamati anche i tecnici reperibili dell’azienda del gas, che hanno valutato l’entità della perdita e la procedura da seguire. Se non si aggiungeranno altri problemi, probabilmente si interverrà drasticamente in autunno. Più avanti, infatti, la strada sarà sventrata per i lavori programmati e già avviati da ottobre 2023 dal Gruppo Cap. Si sta lavorando per il rifacimento della fognatura e nei mesi a venire, agendo in contemporanea, si eviterebbe quindi una doppia chiusura della strada, riducendo i disagi. Paola Arensi