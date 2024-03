Ruba in oratorio. Ma viene notato e subito preso

Furto all’oratorio San Paolo. È successo venerdì, nel primo pomeriggio. Magro il bottino, ma soprattutto il ladro è stato fermato dai carabinieri poco dopo aver messo a segno il colpo ed è stato trovato in possesso di un sacchetto con 120 euro in monete e di un taglierino, oltre che di alcune merendine. "Nel primo pomeriggio - racconta il vicario don Gabriele Barbieri – l’oratorio è stato vittima di un furto: un malintenzionato si è introdotto nel bar forzando una delle finestre sul vicolo che costeggia l’oratorio e ha scassinato il registratore di cassa asportando il denaro che si trovava all’interno. I danni sono stati limitatissimi e il colpevole è stato fermato poco dopo. Un grande grazie alla persona che dalla strada ha notato casualmente l’effrazione e l’ha immediatamente segnalata alle forze dell’ordine con encomiabile senso civico. Ugualmente un grande grazie ai carabinieri della stazione di Romanengo che sono intervenuti immediatamente riuscendo a rintracciare il ladro. Condividiamo la notizia per evitare che si diffondano informazioni sbagliate; non per creare o alimentare una qualche polemica, ma in uno spirito di famiglia per il quale ci si tiene informati delle notizie belle e di quelle brutte. Ieri alla processione, una preghiera anche per il poveretto che ha provato a farci del male". I carabinieri hanno avuto un testimone che li ha avvertiti che il ladro era salito su un pullman. Raggiunto il mezzo di linea intercettato, i militari sono saliti a bordo e hanno subito riconosciuto il fuggitivo. L’uomo non aveva documenti, ha 28 anni e non ha una fissa dimora. E’ stato denunciato per furto e porto abusivo di oggetto atto a offendere.

P.G.R.