Rogo in un palazzo. Accorrono i pompieri

Allarme e tanta paura venerdì, attorno alle 23.30, a Tavazzano con Villavesco all’interno di un condominio in via Lago Gerundo. Infatti, secondo appreso, qualcuno ha chiamato il 115 quando ha notato un fuoco provocato da carta che bruciava all’altezza delle scale del palazzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Lodi che hanno estinto il rogo in breve tempo. Non è stato registrato alcun danno significativo nè sono state segnalate persone rimaste intossicate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri anche per cercare di capire, con il supporto dei pompieri, la natura dell’evento.