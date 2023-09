Lodi, rissa durante la movida in piazza Mercato: bottigliate in faccia e denti rotti

Lodi, 17 settembre 2023 – Rissa durante la movida di Lodi, denti rotti e ferite per un 30enne. Tra sabato 16 e domenica 17 settembre, mezzora dopo la mezzanotte, si è verificata una nuova rissa durante la movida di Lodi. La polizia è intervenuta per calmare gli animi e visionerà i filmati delle telecamere di piazza Mercato per ricostruire l’accaduto e cercare di risalire a tutti i coinvolti. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che, da un iniziale alterco tra ragazzi, per motivi al momento sconosciuti, si sia passati alle mani e purtroppo, anche alle bottigliate. La Croce bianca di Sant’Angelo Lodigiano ha soccorso un 30enne extracomunitario con l’ambulanza e lo ha accompagnato, per le cure del caso, al pronto soccorso di Lodi.

Aveva i denti rotti, dolore e un trauma a una mano, ferite al volto e alla testa, ma per fortuna non correva pericolo di vita. I medici si sono presi cura di lui e ora si cercherà di capire da chi è nata la rissa e assicurare alla giustizia i responsabili. Risulta un altro ferito lieve, andato autonomamente al pronto soccorso. La ha già identificato alcune persone e sta valutando le singole posizioni.

Controlli durante la movida, predisposti dalla Prefettura di Lodi, con cinque pattuglie, anche a Codogno. Nella serata di sabato, dalle ore 21 alle ore 4, i carabinieri della compagnia di Codogno hanno cercato di garantire prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e contro la persona, lo spaccio di sostanze stupefacenti e di ridurre le violazioni al Codice della Strada. Non sono mancati posti di controllo ad “alta visibilità”, predisposti lungo le principali arterie di collegamento. Sono state identificate 50 persone. I carabinieri hanno anche controllato 38 veicoli e verbalizzato 2 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Inoltre un uomo è stato segnalato all’autorità giudiziaria per il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest. C’è poi stata una segnalazione alla Prefettura di Lodi di un italiano, classe 2001, per uso personale di sostanza stupefacente. Aveva con sé 2,70 grammi di hashish.