Rissa in città bassa. Scatta l’allarme di notte

"C’è una rissa in corso". L’allarme corre sul filo ed arriva direttamente al 112 che, in piena notte tra venerdì e sabato, manda in corso Adda, nella zona della città bassa, una volante della Questura per sincerarsi dell’accaduto. Sul posto è stata spedita pure un’ambulanza del 118 tenuto conto che era stato segnalato che vi era una persona in difficoltà . All’arrivo sul posto, però sia i poliziotti che i soccorritori sanitari non hanno trovato nessuno: la contesa, infatti, è terminata prima del loro arrivo, segno che c’è stato verosimilmente un fuggi fuggi generale sia degli aggressori che della vittima.

Purtroppo la zona della città non è nuova a scenari di questo tipo e, anche nel recente passato, si sono registrati episodi di violenza anche molto gravi. A giugno, per esempio, nella zona del ponte Bonaparte, era scattato l’allarme per una persona ferita con arma da taglio dopo che, alcune ore prima, alcune persone avevano regolato i conti a suon di botte.