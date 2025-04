Rissa in centro, un accoltellato. In via Fermi spunta la lama. Trentenne finisce in ospedale

Lite furibonda a notte fonda in pieno centro a Casalpusterlengo e spunta pure un coltello. Tra domenica e lunedì, verso l’una e trenta, almeno due persone si sono confrontate in via Fermi, a due passi da piazza del Popolo, e uno dei contendenti ha estratto la lama, vibrando fendenti al rivale che ha cercato di scansare i colpi ma che è rimasto comunque ferito. La vittima è un 34enne marocchino che, all’arrivo dei soccorritori del 118, lamentava due ferite nella parte bassa della schiena ed un segno da coltello di striscio sull’addome. Per puro caso, le conseguenze non sono state più drammatiche. Il giovane è stato trasferito al Pronto soccorso di Codogno in codice verde.

Quando sono arrivati sul posto i carabinieri, c’era solo il ferito mentre altri partecipanti o spettatori, si erano già dileguati. Ora occorrerà capire la dinamica degli eventi. Solo la sera precedente, sabato attorno alle 23.30, due stranieri si erano picchiati nel parco Molazze: sono dovuti intervenire carabinieri e 118 anche se nessuno è stato trasferito in ospedale. Solo un paio di ore più tardi, uno dei protagonisti della lite precedente era stato medicato dal 118 in viala Papa Giovanni XXIII. Ieri invece, poco prima delle 14.30, sempre a Casalpusterlengo, nel punto Snai di via Don Giussani un cliente 23enne, è andato in escandescenza per una schedina che, secondo lui, mal giocata. Dopo aver discusso col gestore ha rubato dei soldi dal registratore di cassa ed è poii fuggito in bicicletta. Il gestore lo ha rincorso e “placcato”: il fuggiasco è caduto dalla due ruote rimanendo lievemente ferito e finendo poi all’ospedale di Codogno. Anche il gestore, ai carabinieri, ha riferito di aver ricevuto un pugno alla testa durante la baruffa.