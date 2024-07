Far west nel piazzale della stazione di Casalpusterlengo: coltellate e colpi di bottiglia, tre feriti

Casalpusterlengo (Lodi), 20 luglio 2024 – Rissa in stazione a Casalpusterlengo, spunta un coltello. È di tre feriti e almeno quattro persone coinvolte, il bilancio del violento confronto avvenuto vicino a una panchina dello scalo casalese. È spuntata un'arma bianca. Si è trattato di una colluttazione nata, per motivi al vaglio dei carabinieri della compagnia di Codogno, nella prima serata del 20 luglio 2024, intorno alle 19.50, a Casalpusterlengo.

Teatro del reato, di cui ora si stanno cercando tutti i protagonisti, è stata piazza Guglielmo Marconi, dove si sono scontrati magrebini. Sono rimasti feriti tre ragazzi e uomini di 18, 24 e 38 anni, prontamente soccorsi dall'auto medica e da due ambulanze della Croce rossa e della Croce casalese. In particolare il 18enne ha accusato un taglio a un braccio, mentre il 38enne, intervenuto per dividere gli almeno quattro litiganti coinvolti, ha accusato un trauma a un piede. Infine il 24enne ha preso una bottigliata in testa.

Nessuno per fortuna corre pericolo di vita. La rissa ha attirato l'attenzione di chi era pronto a trascorrere la serata in città e di diversi curiosi che si sono fermati nelle vicinanze per vedere cosa stava accadendo e dare l'allarme alle forze dell'ordine. I militari hanno quindi placato gli anni e avviato le indagini. L'ultimo violento pestaggio era avvenuto, ai danni di un 26enne egiziano, il giovedì precedente, all'altezza del colatore Brembiolo, sempre a Casalpusterlengo. Tre extracomunitari lo avevano aggredito e ferito di notte. Martedì si riunirà nella vicina Codogno il comitato per l'ordine e la sicurezza provinciale e probabilmente si parlerà anche di questi due episodi avvenuti a Casalpusterlengo, purtroppo non nuova a fatti di questo genere.