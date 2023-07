Riqualificato e ampliato il parcheggio davanti all’azienda Mta

L’azienda Mta di Codogno, di concerto con il Comune, ha riqualificato il parcheggio antistante alla propria sede di viale dell’Industria. La società fu fondata da Antonio Falchetti nel 1954 e oggi conta 620 dipendenti. Il taglio del nastro del rinnovato parcheggio, "cui sono stati aggiunti 150 posteggi, a spese di Mta, per un totale di 380 posti auto" come ha spiegato il sindaco Francesco Passerini, è avvenuto ieri. Oltre a Passerini, erano presenti la vice Raffaella Novati e la famiglia Falchetti. La società aveva la necessità di avere più posti auto. "Non abbiamo nessuna concessione di utilizzo su questo parcheggio" dichiara Antonio Falchetti amministratore delegato del gruppo. "MTA ha sostenuto tutte le spese e gli oneri per i lavori di riqualificazione, ma il parcheggio rimarrà di proprietà esclusiva del Comune. Abbiamo realizzato questo ampliamento a nostre spese, a beneficio della comunità e del personale". Nel parcheggio c’è un filare di gelsi, che Mta ha fatto potare perché continui a crescere rigoglioso e, verso fine anno, realizzerà nuove aiuole. P.A.