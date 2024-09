Rinascita della vasca Ferrabini. Progetto al vaglio degli esperti

Passi avanti sul fronte della rinascita della piscina Ferrabini chiusa dal 2016 a seguito dell’inchiesta che portò all’arresto dell’allora sindaco Simone Uggetti. Il Broletto ha affidato al raggruppamento temporaneo di professionisti, guidato dallo studio Rozza di Lodi, la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali. Il Comune di Lodi si impegna così alla spesa relativa all’affidamento del progetto esecutivo per la riqualificazione dell’area della Ferrabini, attualmente in abbandono, con un importo del contratto stimato a circa 39mila euro oltre cassa e IVA 22%. La valutazione del progetto fatto da un tavolo di esperti è un passaggio obbligato. Poi la commissione ad hoc lo discuterà e approverà. Quindi passerà in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva. Alla fine di questo iter ci sarà il bando di gara riguardante i lavori. Si pensa che l’orizzonte per l’inizio cantiere sia nella prima metà 2025. Quello in questione è un restyling importante dell’area. “Ferrabini 2025 – la vacanza in città“, questo il nome completo del maxiprogetto che, con un investimento stimato oggi in 2 milioni e 65 mila euro, punta a trasformare la zona, con spazi raddoppiati rispetto alla superficie storica, l’affaccio diretto sul lungofiume con l’area golenale trasformata in solarium, i campi da beach volley, uno da padel e palestra all’aperto. L.P.