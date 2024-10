Rifiuti sbagliati da ritirare, torna il bollino rosso

Bollino rosso, a Codogno, per gli ecofurbi che non effettuano correttamente la raccolta differenziata. Torna infatti il bollino di non conformità che gli operatori di Asm applicheranno sul sacchetto durante il servizio di porta a porta: se vedranno che il pattume non rispetta la selezione dei rifiuti in quel giorno, il sacco non verrà ritirato e sopra sarà appiccicato un adesivo tondo con la spiegazione dell’ “infrazione”. "Tornano dopo tanto tempo i bollini perchè abbiamo notato che, soprattutto con la plastica, abbiamo superato la soglia del 18% di materiale diverso all’impianto di conferimento. Ciò ha causato una abbassamento della classe e quindi del contributo che riceviamo" spiega il presidente della multiservizi, Andrea Negri. L’avviso di colore rosso sarà applicato anche per i sacchi neri che non possono, già da anni, essere esposti fuori casa.