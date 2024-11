Ricerca scientifica sulla paraplegia. Il Club Regazzoni dona 30mila euro

Oltre 30mila euro a favore della ricerca scientifica sulla paraplegia sono stati raccolti anche nel 2024 dal “Club Clay Regazzoni” fondato nel 1994 da Giacomo Tansini e dal compianto ex pilota svizzero di Formula 1 e accasato a Cadilana, frazione di Corte Palasio. Gli assegni sono stati consegnati sabato sera, durante la trentunesima edizione del “Gran Premio della Solidarietà” che si è svolto al ristorante “Il Bocchi” di Comazzo. Sono state oltre 230 le persone che hanno partecipato alla serata, tutti uniti dalla passione per il motorsport e dalla volontù di fare qualcosa a favore del prossimo, portando avanti la “mission” dell’associazione anche dopo la scomparsa del grande campione col passaggio di testimone preso in eredità dalla signora Maria Regazzoni Ranzi. L’ospite d’eccezione del trentunesimo “Gran Premio della Solidarietà” è stato Gabriele Tarquini, 62enne abruzzese, (da sempre soprannominato “cinghio” per la sua grinta e capacità in pista), ex-pilota di Formula 1 che ha avuto l’onore di correre con team come Osella, Coloni, AGS e Fondmetal e a Davide Uboldi, plurivincitore di titoli italiani Sport Prototipi. Egli, sabato sera, ha donato al Club la propria tuta da gara indossata nella vittoria del settimo titolo.

Molti gli altri personaggi legati allo sport presenti in sala. Alessandra Rumi (Fondmetal F1), Simone Schedoni (Schedoni Modena), Gian Carlo ed Elena Minardi (Minardi Team), Maurizio Senna e Paolo Pavesi. Presenti rappresentanti delle scuderie Ferrari Club San Angelo e Abbiategrasso, e non sono mancati all’appello il club “ Amici della F1” capeggiato da Giovanni Brusa, e il campione paraolimpico Mirco Testa che ha simbolicamente premiato un gruppo di giovanissimi nuotatori della Sporting Lodi Mattia Secchi, Gregorio Danelli, Marco Polenghi sostenitori dal Club Regazzoni. I 30mila euro raccolti sosterranno l’ospedale Niguarda di Milano, la casa di accoglienza Anna Guglielmi di Imola, l’associazione Disabili Bergamaschi. La serata di sabato è stata condotta dal fondatore del club Giacomo Tansini, supportato dal presidente don Luigi Avanti, e dai consiglieri Giovanni Secchi, Francesca Codazzi, Marco De Santis, Franco Germani.