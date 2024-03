Riapre le sue porte "la piccola Scala" . Il palcoscenico su cui si esibì Arturo Toscanini

Che cosa ha di speciale questo teatro?

"Si tratta di un teatro storico, inaugurato nel 1845, con una sala di grande bellezza, dotata di un triplice ordine di palchi, un sovrastante loggione e decorazioni a rilievi dorati in legno e cartapesta, che lo rendono simile al celebre teatro Alla Scala di Milano".

Quali spettacoli venivano organizzati qui in passato?

"Il teatro ospitava concerti, balletti ed opere liriche, infatti ha un’ottima acustica ed è uno dei pochi teatri cosi piccoli che presenta ancora un “golfo mistico“, ovvero la buca dell’orchestra, cioè lo spazio di fronte al palcoscenico, in cui si posizionano i musicisti".

Perchè oggi il teatro ha un nuovo nome?

"Si è voluto dedicare il teatro al famoso stilista Valentino Garavani per rendere omaggio ad un vogherese celebre, simbolo di eleganza, che ha creato splendidi costumi teatrali ed è conosciuto in tutto il mondo anche per il suo impegno a favore della cultura".

Qual è l’obiettivo del teatro?

"Dare a tutti la possibilità di vivere ed imparare ad amare questa straordinaria esperienza, soprattutto invitando i ragazzi,che verranno anche coinvolti con laboratori teatrali. Soprattutto vorrei far conoscere loro tutti i mestieri che gravitano intorno all’attività teatrale e che possono offrire tante interessanti opportunità di lavoro".