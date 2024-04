Restyling del luogo simbolo e del viale. Partito l’iter per affidare il cantiere

Si entra nel vivo del progetto di riqualificazione di uno dei luoghi più importanti di Casalpusterlengo: la piazza della Madonna dei Cappuccini e il relativo tratto di viale omonimo fino all’innesto con la Provinciale 234. In questi giorni sono state espletate le procedure per avviare la cosiddetta manifestazione d’interesse, consistente nell’invito di cinque operatori del settore: ora i prescelti dovranno presentare la loro offerta, con il criterio del prezzo più basso, nel contesto della procedura negoziata.

I plichi dovranno pervenire, per entrambi i lotti di lavori, entro il 20 aprile. Per quanto riguarda la piazza, l’impegno di spesa totale a disposizione ammonta a quasi 400mila euro mentre per il viale la cifra del quadro economico si attesta sui 600mila, anche se il valore totale della procedura si attesta sugli 800mila euro. Per quanto riguarda il viale verrà creato un percorso ciclabile, saranno riqualificati i marciapiedi, verrà realizzato un nuovo impianto di illuminazione e messo in sicurezza l’attraversamento pedonale vicino al parcheggio di via Montecassino. Per la piazza invece si adotteranno linee di intervento che la migliorino dal punto di vista architettonico e funzionale: secondo il progetto si sostituirà la pavimentazione esistente, sarà collocato un impianto di illuminazione e inseriti nuovi elementi di arredo urbano.

"Valorizzazione di una zona simbolo di Casalpusterlengo" e "Nuova funzionalità" sono le parole d’ordine dell’Amministrazione guidata dal sindaco Andrea Delmiglio (nella foto) per il duplice progetto. Quando sarà insediato il cantiere, la ditta che avrà ricevuto l’incarico avrà 180 giorni per terminare i lavori.

