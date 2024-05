Rapinatore in bicicletta in farmacia col coltello. Pochi spiccioli e via

È arrivato in bicicletta, ha posteggiato fuori dalla farmacia comunale di via Bassiano ed è entrato. Ma quello che ha varcato la soglia, poco prima delle 10 di ieri mattina, non era un semplice cliente bensì un rapinatore che ha spianato un coltello davanti a uno degli addetti dietro al bancone, facendo capire le proprie intenzioni. Voleva i soldi della cassa e aveva molta fretta, visto che si è impossessato delle poche banconote contenute nel registratore di cassa. Secondo le testimonianze di chi se lo è visto davanti, era vestito di scuro e con il volto celato per non farsi riconoscere. Dopo aver arraffato il bottino, è uscito in tutta fretta e ha fatto perdere le proprie tracce.

I commessi della farmacia hanno dato l’allarme e sul posto sono arrivate le Volanti della polizia di Stato. Gli agenti hanno effettuato i rilievi cercando di capire se il rapinatore solitario avesse o meno lasciato qualche impronta. Nel frattempo la farmacia è stata chiusa temporaneamente. Importanti sono anche le immagini delle telecamere, che hanno immortalato il blitz. Gli inquirenti sono al lavoro e non è escluso che a breve ci siano novità.

