Rapinato Quattordicenne a Casorate Primo: il Marsupio Conteneva Solo 10 Euro

Ha cercato di resistere all’aggressione. Non è riuscito a salvare il suo marsupio, che conteneva però solo una decina di euro. Ma insieme al gruppetto di amici intervenuti in suo aiuto sono riusciti a mettere in fuga il rapinatore. Ha solo 14 anni il ragazzino aggredito nel pomeriggio di lunedì a Casorate Primo, in corso Europa Unita. Forse è maggiorenne il rapinatore, rimasto al momento ignoto, descritto dalla vittima come un ragazzo più grande, che non conosceva e che è entrato in azione da solo. Sul posto, al momento dell’accaduto, non sono stati chiamati né i soccorsi sanitari, per le conseguenze dell’aggressione evidentemente non gravi almeno dal punto di vista fisico per la vittima, né le forze dell’ordine, con i carabinieri che devono indagare a posteriori dopo la denuncia presentata dalla madre della vittima. Il 14enne è stato aggredito in un momento in cui era da solo, avvicinato dal ragazzo più grande che gli ha strappato il marsupio. La vittima non è rimasta inerme a subìre la rapina, anzi ha reagito ma ne è nata una colluttazione, nella quale avrebbe avuto la peggio se non fossero intervenuti altri suoi amici, anche loro minorenni, che grazie alla superiorità numerica si sono fatti coraggio e tutti insieme hanno affrontato e messo in fuga l’aggressore. La rapina è comunque andata a segno, perché il giovane malvivente è riuscito a scappare con il marsupio strappato alla vittima, ma per un bottino ben magro. Si è poi dileguato per le vie limitrofe, riuscendo a far perdere la proprie tracce. Né la vittima né i suoi amici intervenuti hanno chiamato però sul posto le forze dell’ordine, che non hanno quindi potuto avviare le immediate ricerche del rapinatore in fuga.

Stefano Zanette