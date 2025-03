Ragazzini appiccano un rogo vicino alla passerella ora off-limits

Viale Trivulzio, nella zona a ridosso della vecchia passerella, è diventata nel tardo pomeriggio di domenica luogo di scorribanda per alcuni ragazzini: infatti, secondo quanto appreso, si sarebbero divertiti ad accendere un piccolo fuoco nella zona della passerella pedonale, chiusa dalla fine del mese di settembre dello scorso anno in seguito all’apertura del tunnel sotto ai binari. I ragazzi avrebbero comunque raggiunto il manufatto ed acceso un piccolo fuoco che comunque non avrebbe fortunatamente creato alcun danno ne’ richiamato la necessità di allertare i vigili del fuoco. Un piccolo incendio per divertimento o per noia, chissà, che comunque anche se limitato nelle dimensioni, ha sempre un altissimo potenziale di rischio che possa comunque sfuggire al controllo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati da una persona di passaggio che ha notato la scena. Solo nel dicembre scorso, era avvenuto un fatto analogo sempre in viale Trivulzio con qualcuno che aveva acceso un rogo di sterpaglie e materiale vario. M.B.