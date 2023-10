Ragazzi disabili in pista: "Le emozioni, che regalo"

AL LAMBRO (Lodi)

Occhi pieni di emozione, ieri, all’istituto di riabilitazione psichiatrica Fatebenefratelli di San Colombano al Lambro. Erano degli ospiti della struttura, che hanno partecipato al primo evento ad hoc per questo genere di pazienti, proposto in Italia dall’associazione nazionale “Trop & Go“ di San Colombano al Lambro (Club associazione sportiva italiana settore fuoristrada). Nato nel 2018 e diretto dal presidente Enea Orlandi, il sodalizio era ieri rappresentato dal membro del Consiglio direttivo Maurizio Livraghi.

L’originale “4x4 Therapy“ ha visto in azione una trentina di fuoristradisti arrivati da Reggio Emilia, Piemonte, Italia e Svizzera. C’erano l’educatrice Emanuela Scandelli e tutto lo staff, che ha curato nei dettagli l’assistenza ai partecipanti e l’organizzazione. C’era anche un punto ristoro. "Noi normalmente organizziamo raduni e, tolte le spese, il 70% lo devolviamo", spiega Livraghi. L’idea di proporsi al Fatebenefratelli nasce anche da un’esigenza del club: "Stavamo cercando un terreno per fare una pista. Abbiamo quindi proposto l’idea di far girare i ragazzi disabili. Così abbiamo realizzato una pista soft, con qualche buca, per farli girare guidando noi, portando un paziente in giro e scattando foto da esporre nella struttura. Senza pericolo".

E la felicità dei protagonisti è stata palpabile. Salivano uno alla volta su due auto diverse e partivano ben allacciati con le cinture di sicurezza. C’era anche una seconda pista medio hard, dedicata ai fuoristradisti.

"Vista l’adesione, ci auguriamo di poter riproporre questa iniziativa in primavera, con novità. Ci piacerebbe anche tenere vive le due piste, entrando almeno una o due volte al mese altrimenti la vegetazione si impossessa di tutto. Vedere questa gente stringe il cuore, regalare loro la gioia è bellissimo", sottolinea Livraghi.

Paola Arensi