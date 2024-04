Raduno degli alpini nel capoluogo, riconoscimenti agli organizzatori

"Gli alpini del gruppo di Lodi vogliono ringraziare coloro che hanno permesso che il raduno dello scorso ottobre si realizzasse al meglio, noi siamo molto soddisfatti e abbiamo ricevuto molti complimenti". Così ha spiegato Zaverio Farina, presidente del gruppo Alpini di Lodi, durante la cerimonia di conferimento degli attestati di riconoscenza svoltasi venerdì sera nella sede della Provincia. Oltre a numerose penne nere lodigiane, alla cerimonia erano presenti Ferruccio Pallavera, giornalista locale e storico di Lodi, e l’ex presidente della sezione Alpini di Milano Luigi Boffi, che con grande affetto hanno raccontato: "Sembrava una pazzia il raduno dello scorso ottobre, così grande (oltre 10mila persone) in una città piccola, ma si doveva fare perché nel 2021 la sezione di Lodi aveva compiuto 100 anni. La fatica di ognuno ha portato ad un grande risultato collettivo". Premiato il prefetto Enrico Roccatagliata. "Sono stato felice di essere presente in questa collaborazione, è un ricordo che porterò via con orgoglio" ha detto. Conferimento poi a Fabrizio Santantonio, presidente della Provincia. "Il raduno è un ricordo personale a cui tengo – le sue parole –, la generosità degli alpini si è fatta sentire". Andrea Furegato, sindaco di Lodi, ha ricevuto poi la targa "da soli non si fa niente e il buon risultato del raduno dimostra come insieme si può arrivare a risultati importanti". Per il coordinamento della pubblica sicurezza premiati il tenente colonnello Alberto Cicognani, comandante provinciale dell’arma dei carabinieri, il colonnello Sergio Demichelis, comandante provinciale della guardia di finanza; Pio Russo, questore di Lodi. "Nell’organizzare gli alpini non erano quelli che creavano problemi, ma li risolvevano" ha ricordato.

Riconoscimento anche alla comandante della polizia locale di Lodi Elena Distefani, all’assessore comunale alla cultura Francesco Milanesi, al vescovo di Lodi Maurizio Malvestiti, il Banco Bpm, il comitato di Lodi della Croce Rossa italiana, la Protezione Civile, i carabinieri di Casalmaiocco, lo stesso gruppo Alpini di Lodi e infine Ferruccio Pallavera.

Luca Pacchiarini