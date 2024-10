"Raddoppio solo sul tracciato attuale". Da Maleo “no“ alla variante per i binari

Il Comune di Maleo risponde “picche“ alla proposta di modifica del tracciato ferroviario storico Codogno-Piadena del 1866, interessato da un raddoppio "e per il quale è previsto da sempre solo un raddoppio in sede". Il sindaco malerino Dante Sguazzi, infatti, ha scritto all’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi. "Se si volesse fare la tangenziale ferroviaria di Pizzighettone, la si realizzi a Pizzighettone – chiarisce Sguazzi –. Proponiamo di invadere le aree demaniali in favore dei residenti del villaggio Pirelli". La proposta di variante al tracciato storico sollecitata dal comune di Pizzighettone, interesserebbe Maleo, in maniera invasiva, per consumo di suolo, disturbo a residenti ed attività produttive. Quindi il Consiglio Comunale di Maleo ha approvato, a maggioranza, una mozione che mi impegna a "manifestare la più assoluta contrarietà" spiega. Le richieste malerine sono: perseguire la miglior convivenza possibile, auspicando l’impiego delle migliori tecniche e tecnologie atte ad assicurare le più elevate condizioni di comfort acustico; prevedere un meno ingombrante sottopasso, sostitutivo dell’attuale passaggio a livello, tra Casa Confine di Maleo e Gea di Pizzighettone, in luogo del lungo percorso alternativo previsto.

"A seguito di approfondimenti chiesti dal presidente del Parco Adda ed accordati dai vertici di Rfi Rete ferroviaria italiana, che hanno messo allo stesso tavolo, oltre a Regione, anche l’Autorità di Bacino e l’Aipo – ricorda il sindaco – si è acclarata l’opportunità non più di prevedere cavalcaferrovia, ma sottopassi. Maleo evidenzia anche che, come studiato da Rfi, una eventuale variante, con criticità analoghe a quelle interessanti il territorio di Maleo, potrebbe realizzarsi interamente sul territorio di Pizzighettone. "Risolvendo il problema Roggione, frazione di Pizzighettone e una volta allontanato il tracciato dalle case tra gli attuali passaggi a livello (ad est e ovest della stessa frazione) ed eliminando l’inguardabile cavalcaferrovia previsto per la provinciale 84 – è scritto ancora nella lettera – rimarrebbe la questione della vicinanza dei binari al villaggio Pirelli, da superare interessando marginalmente la proprietà demaniale in fregio nord al tracciato ferroviario, attualmente dismessa ed in attesa di rifunzionalizzazione". Paola Arensi