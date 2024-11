Raccolta dei rifiuti. Cambiano le regole

Nuovo servizio di igiene urbana a Salerano: a gestirlo sarà, dal primo dicembre, CEM Ambiente, società che già si occupa del servizio in 76 comuni delle province di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. L’azienda garantirà la raccolta porta a porta, la gestione del Centro di raccolta, il ritiro degli ingombranti, la pulizia stradale e tutti i servizi correlati di smaltimento e recupero dei materiali. "Il passaggio a CEM Ambiente permetterà ai cittadini di beneficiare di un servizio più innovativo ed economicamente vantaggioso – dice il presidente di CEM, Alberto Fulgione –. Puntiamo infatti a ridurre la quantità di indifferenziato prodotto per abitante". Quindi: bandito il sacco nero, ma sacchi semitrasparenti; arriva il Multipalk per la raccolta di plastica, acciaio, alluminio e contenitori per bevande. Nel vetro non vanno più inserite lattine e scatolette in metallo e nella carta non si inseriranno più i cartoni per bevande. Lo spazzamento strade avverrà il giovedì, due volte al mese. Si prevede infine il restyling del Centro di raccolta. Intanto la piazzola resterà chiusa da ora al 6 dicembre per cambio gestione. "Per Salerano è una svolta – commenta la sindaca Stefania Marcolin –: diventiamo soci protagonisti nella gestione, aumentando servizi, specializzazione e qualità. Con una migliore differenziata ci sarà un recupero economico e lo destineremo alle riduzioni delle tariffe piuttosto che a ulteriori investimenti in servizi". P.A.