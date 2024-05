Quattro auto distrutte dal fuoco. Si indaga su un atto vandalico

Paura a Manerbio l’altra notte: quattro auto distrutte a causa di un incendio, scatenatosi in un parcheggio in centro storico. Le cause potrebbero essere legate a un atto vandalico, come hanno rilevato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia. Il rogo si sarebbe scatenato da una Fiat Panda per poi propagarsi ad alte tre vetture, andate quasi completamente in cenere. Per spegnere le fiamme sono stati necessari diversi pompieri. Sul posto anche i carabinieri di Manerbio. Fortunatamente nessuno si è ferito. Milla Prandelli