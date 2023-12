Pure un centro sportivo col futuro polo logistico

Il capannone destinato a diventare polo logistico porta in dote al piccolo Comune di Meleti un centro sportivo nuovo di zecca. L’insediamento alle porte del centro urbano della Bassa, alla frazione Santa Giulitta, è in itinere ormai dal lontano 2011 quando fu approvato il piano attuativo presentato dalla società Mesole: fino a qualche mese fa però il progetto non è stato attuato e il prefabbricato è rimasto una scatola vuota. Ora è pronto a rinascere con una nuova attività ma, nel frattempo, si sta dando concretezza al contenuto delle convenzioni sottoscritte in diversi anni, tra il 2016 e il 2019, tra il Comune e Mesole che prevedevano, tra le altre cose, la realizzazione in paese di un campo sportivo polivalente.

Circa un anno fa la Mesole aveva chiesto la monetizzazione degli oneri di urbanizzazione, per un importo pari a 70mila euro con l’aggiunta di ulteriori 8mila per le spese di progettazione. Il Comune, che sborserà ulteriori 55mila euro di fondi propri di bilancio, aveva acceso il disco verde e dunque l’iter è proseguito. Nelle casse del municipio sono arrivati i soldi e ora il progetto sta continuando il percorso autorizzativo che lo porterà alla promozione del bando di gara per la realizzazione. In pratica, si tratterà della costruzione di un campo polivalente da calcio a cinque e pallavolo che verrà costruito nell’area tra via Dossino e via Borsellino a completamento degli spogliatoi già presenti.

M.B.