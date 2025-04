Pullman va a fuoco. Evacuato l’autogrill

Il fuoco divora una parte del pullman in sosta, evacuato l’autogrill. Sono da accertare le cause dell’incendio scoppiato ieri pomeriggio a Somaglia est, nel parcheggio dell’Autogrill, lungo il tratto lodigiano dell’autostrada del Sole. Le fiamme hanno divorato la parte posteriore del pullman. Fortunatamente a bordo non c’erano né il conducente né i passeggeri, nessuno è rimasto ferito o intossicato. I pompieri, arrivati con più mezzi, hanno evitato il coinvolgimento di altri veicoli. Ma il fumo ha fatto scattare il sistema antiincendio del punto ristoro e dunque l’evacuazione: clienti e personali sono rientrati dopo circa mezz’ora.