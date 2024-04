Pulizia dell’alveo e difese spondali. Via ai lavori sul torrente Staffora

Per la messa in sicurezza del territorio, a Rivanazzano partono lavori sul torrente Staffora per un costo di 600mila euro, cifra finanziata dalla Regione. "I lavori previsti sono di pulizia dell’alveo – spiega la sindaca Alice Zelaschi – compreso il decespugliamento e taglio di alberi lungo un tratto di due chilometri, nonché la rimozione di depositi che si sono accumulati in prossimità dei ponti che conducono agli abitati di Rivanazzano Terme e Salice Terme e che limitano, in modo importante, la capacità del deflusso del torrente". Previsti interventi di regimazione delle acque: "Saranno realizzate delle difese spondali in gabbionate a rete metallica, riempite con pietrame a secco, il cui scopo sarà proteggere le sponde interessate da fenomeni erosivi. A queste si aggiungerà la realizzazione di una soglia antiscalzamento ai piedi della briglia che sorge tra le piscine del Golf Club e il Park Hotel, nei pressi dell’abitato di Salice, mediante il riposizionamento di alcuni massi divelti dalla forza delle acque". Un intervento necessario "a seguito di fenomeni erosivi generati in tempi recenti". N.P.