Pronta un'intesa contro i furti di biciclette a Casalpusterlengo

C’è anche un protocollo d’intesa per il contrasto dei sempre più frequenti furti di biciclette tra le iniziative promosse durante la settimana della mobilità, dal 16 al 22 settembre, che a Casalpusterlengo viene celebrata ogni anno grazie all’impegno dell’associazione Fiab e del Comune. Il programma, presentato ieri pomeriggio, contempla un serie di iniziative tra cui appunto la convenzione allargata alla Polizia Locale e ai commercianti delle ciclo officine che contempla alcune azioni: lavorare sulla informazione dei ciclisti perché adottino comportamenti adeguati e utilizzino componenti idonei, rendere più efficace la denuncia dei furti tramite l’informazione dell’utente su tutta una serie di elementi da non trascurare, tra cui effettuare foto della bici e segnare modello e colore. "In una seconda fase si potrebbe pensare anche alla “marcatura” delle biciclette, un sistema che ha dato buoni risultati in molte città - ha spiegato Pierangelo Ferrari (nella foto) della Fiab -. Prevede l’applicazione volontaria di un numero di serie non alterabile e l’inserimento della bicicletta in un database che la renderà più facilmente rintracciabile in caso di furto". Le iniziative prevedono per domani la distribuzione, da parte dei volontari dell’associazione, di piccoli gadget, come catarifrangenti da collocare in mezzo alle ruote, e cioccolatini "per ringraziare e premiare chi sceglie la due ruote lasciando a casa l’auto, gesto che migliora la vita di tutti". Domenica invece sarà promossa una escursione nell’Apicoltura Fasoli a Mairago per avvicinarsi alle cicloescursioni e per andare a conoscere meglio le api e il miele. A breve, inoltre, vi sarà il test sugli spostamenti di auto e bici a Casalpusterlengo. Infine il 22 settembre, si terrà il “bike to work day”: si inviterà tutti ad andare al lavoro in bicicletta e ci sarà un’estrazione di alcuni premi per i partecipanti. M.B.