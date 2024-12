CASALPUSTERLENGO (Lodi) Pronta la nuova piazza dei Cappuccini, illuminazione a risparmio energetico e nuova viabilità. Ieri il parroco padre Giancarlo Martinelli ha benedetto la nuova piazza dei Cappuccini di Casalpusterlengo. Una maxi opera, inaugurata alla presenza di autorità e cittadini, voluta dall’amministrazione comunale di Elia Delmiglio e curata nei particolari. Sono stati rifatti arredi e pavimentazione.

Nel nuovo spazio, pavimentato in porfido, ora è stata istituita la zona a 30 chilometri orari, con divieto di sosta 24 ore al giorno e rimozione forzata dei veicoli in caso di trasgressione. È stato deciso il senso unico di marcia in piazza, in direzione sud. Invece il viale dei Cappuccini rimarrà a doppio senso. Senso unico di marcia anche in via San Salvario e via San Francesco, in direzione Conciliazione. Con l’inversione del senso unico in via Canale. Per i disabili c’è uno stallo dedicato sul lato della residenza sanitaria assistenziale San Francesco. La piazza infine è stata illuminata con nuovi lampioni a risparmio energetico.

C’è stata poi l’istituzione di una pista ciclabile bidirezionale in via San Salvario e via San Francesco, lato sud (da realizzare in un secondo momento) e di stalli di sosta (dove possibile) in via San Salvario e via San Francesco, lato nord (da realizzare in un secondo momento). Si aggiunge la revoca della precedente ordinanza che regolava le soste (libere e per disabili) in piazza Madonna dei Cappuccini. Prima della piazza era stato riqualificato Viale Cappuccini. In tutto, tra viale e piazza, sono stati investiti 780mila euro.

Paola Arensi