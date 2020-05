Maleo (Lodi), 17 maggio 2020 - Razionalizzazione della Rete Alta Tensione in provincia di Lodi, sì al progetto definitivo. Svolta per una vicenda che va avanti dal 2006. Il presidente del consiglio comunale di Maleo Francesco Bergamaschi, oggi anche presidente del Parco Adda Sud, interessato dal progetto, spiega: “Adempiamo alla promessa fatta nel 2008 circa il fatto che il nuovo intervento avrebbe comportato la dismissione, tramite eliminazione o interramento, delle altre linee di alta tensione presenti e quindi di elettrosmog e sgradevole impatto visivo. Uno degli elettrodotti in questione interferisce infatti continuamente con lo sguardo, su Maleo, di chi transita sulla SS234, disturbando anche il cono ottico del Castello Trecchi”.

Si avvantaggerà dell’intervento anche il Parco Adda Sud “perché - speiga - si migliorerà il paesaggio naturale e si elimineranno pericoli per l’avifauna” precisa. Il progetto è frutto di un’opera compensativa strappata nell’ambito dell’autorizzazione alla costruzione del nuovo elettrodotto Maleo-Chignolo Po, inaugurato nel 2011. “Ho cominciato a vivere questa vicenda nel 2006, da assessore del comune di Maleo, con Foroni sindaco, Felissari presidente della Provincia e Dadda presidente del Parco Adda Sud. Continuo a viverla da presidente del Parco Adda. Dopo che l’anno scorso, in aprile, si è tenuta l’ultima conferenza dei servizi, cui presi parte, da vicesindaco di Maleo, con l’allora sindaco di Senna, Premoli, è giunto finalmente il decreto di autorizzazione, secondo cui, dieci anni dopo, Terna ha 5 anni per la realizzazione”.

Partirà quindi, nello specifico, la demolizione del tronco di linea T.186 132 kV “Casalpusterlengo – Pizzighettone”, con realizzazione di un collegamento in cavo a 132 kV di circa 4,7 km lungo la viabilità esistente, le strade di accesso ai campi e fondi agricoli e la conseguente demolizione di circa 5,2 km di linea aerea e ancora. Si aggiunge la demolizione della linea aerea T. 187 132 kV “S.E. Maleo – C.P. di Pizzighettone”, con realizzazione di un collegamento in cavo a 132 kV di circa 4,6 km, fino ad arrivare in prossimità della linea aerea 132 kV “Casalpusterlengo – Pizzighettone”. “Così sgombreranno il territorio di 9 km di linee aeree, tra cui due attraversamenti aerei del fiume Adda" conclude.