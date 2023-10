Progetto pilota ludico-motorio al via. Nato il Giardino d’infanzia dello sport

Si chiama “Il giardino d’infanzia dello sport“ il progetto pilota, partito ieri a Casalmaiocco, per bambini dai tre ai sei anni. E hanno già aderito venticinque piccoli. E’ uno spazio ludico- motorio gratuito per le famiglie "che, di questi tempi, è raro non preveda spese e sarà prezioso, per invogliarle a partecipare e a socializzare" ha commentato Luca Savoldi, vicepresidente della società Ac Casalmaiocco. Il sodalizio crede infatti molto nello sport e nel benessere che può derivare dall’attività motoria. E appunto, da ieri 28 ottobre, propone attività inclusive ludico-motorie, che vengono svolte con professionisti e istruttori qualificati.

Le ha ideate, riuscendo a ottenere fondi tramite un bando mirato di regione Lombardia cui ha concorso sotto l’egida di “Viviamo Casalmaiocco“, l’Ac Casalmaiocco stessa, sempre pronta a educare le nuove generazioni attraverso lo sport. Per iscriversi basta inviare una e-mail all’indirizzo info@accasalmaiocco.it. Non manca il patrocinio della Regione Lombardia e del Comune. Il giardino d’infanzia sarà completamente gratuito e si svolgerà tutti i sabati mattina nella palestra comunale. Nella stagione primaverile e quando il tempo lo permetterà, si giocherà al centro sportivo Comunale Ambrogio Origoni, sede della società sportiva promotrice.

"Il progetto è pilota, non è mutuato da altre società – ribadisce Savoldi –. Abbiamo partecipato a un bando regionale. Questo perché pensavamo mancasse un progetto riferito ai bambini tra i 3 e i 6 anni che, solitamente sono esclusi dalle attività non agonistiche e non hanno passatempi utili e sani. Al calcio si inizia a giocare a cinque anni e spesso, prima, si cercano alternative. L’iniziativa si svilupperà da adesso alla primavera". Poi la precisazione sul piacevole coinvolgimento degli adulti:" "Nella fascia dei bambini più piccoli, tra i 3 e i 3 anni e mezzo, il genitore fa parte del percorso motorio di base e viene quindi da noi coinvolto. I nostri esperti di scienze motorie, che hanno esperienza nel coordinamento e già lavorano nella nostra scuola calcio Ac Casalmaiocco, seguiranno entrambi". "La nostra società crede molto nei progetti di inserimento e che garantiscono socialità" conclude. Il progetto di attività motoria di base è aperto anche a persone che non abitano a Casalmaiocco.