Lodi, tre parrocchie a caccia di donazioni per oratorio, altare e asilo

Lodi, 1 agosto 2023 – Le parrocchie lodigiane avanzano nuovi progetti per migliorarsi. Il primo si chiama “Aggiungi un posto in salone“ ed è stato ideato dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli di Graffignana per un costo di 17mila euro, con 8mila euro finanzati da Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi se ne saranno raccolti 4mila in donazioni entro il 13 settembre. Il progetto prevede l’ampliamento del salone dell’oratorio.

Per consentire un aumento dei posti da 99 a 200 occorre prima eseguire lavori di messa in sicurezza. L’iniziativa prevede la sostituzione della vecchia caldaia, con una di ultima generazione più potente ed efficiente, la sostituzione dei maniglioni antipanico, un nuovo impianto di allarme anti-incendio, due nuove porte e luci di emergenza.

A Ossago Lodigiano la parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio Martiri vuole invece decorare l’abside dell’altare per un costo di 25.700 euro: ci sono da raccogliere 5mila euro entro il 13 settembre per ottenerne 10mila da Fondazione. In occasione del centenario delle prime prodigiose grazie concesse dalla Madonna di Ossago , la chiesa sarà interessata da un intervento decorativo che ne accrescerà bellezza e valore artistico con l’artista Tonino Negri. Infine San Bartolomeo Apostolo a Borghetto entro la stessa data dovrà raccogliere 3.400 euro a fronte di 6.800 di contributi per il progetto “Cortile dei giochi“ del valore di 14.200 euro.

Lo storico asilo Madre Cabrini, inaugurato nel 1886, dopo il crollo del 2004 che aveva compromesso l’utilizzo di parte degli spazi esterni è stato sede di interventi di riqualificazione a opera dell’Amministrazione comunale e della parrocchia. Il progetto nasce dalla volontà di completare i lavori intrapresi, riqualificando la pavimentazione usurata del “Cortile dei giochi“, area all’aperto destinata alle attività dei bambini.