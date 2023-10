"Problemi personali", Vignali lascia

"Purtroppo aumentati impegni lavorativi e sopraggiunti seri problemi familiari, non mi permettono più di espletare al meglio l’incarico". Con queste stringate parole messe nero su bianco in una lettera protocollata in municipio, ieri pomeriggio la sindaca di Cornovecchio Paola Lorenza Vignali ha rassegnato le dimissioni, consegnando di fatto il Comune al commissario prefettizio. Il primo cittadino, dunque, lascia l’incarico dopo esattamente tre anni essendo stata eletta il 4 ottobre del 2021. Le motivazioni dunque sono strettamente personali e non politiche secondo quanto emerge dalla breve missiva. Ora si prospetta un lungo governo ad interim, almeno fino alla primavera prossima quando gli abitanti di Cornovecchio saranno richiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco. In poco tempo si tratta del terzo comune dove il primo cittadino ha gettato la spugna dopo Sant’Angelo Lodigiano e Tavazzano.