Prevenzione e contrasto alle truffe agli anziani Accordo tra la Prefettura e il Comune di Lodi

Truffe ai danni degli anziani, Prefettura e Comune di Lodi firmano un protocollo per favorire la prevenzione. L’accordo è stato siglato ieri, in Prefettura, durante una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, con l’intervento dell’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale del Comune di Lodi Manuela Minojetti. Durante il focus sulle truffe sono state ricordate le diverse iniziative che, con il coordinamento della Prefettura, sono state avviate con la collaborazione dei Comuni. Ma ci sono ancora colpi che vanno a segno e quindi l’impegno è di proseguire. Il protocollo è stato siglato anche per darsi la possibilità di accedere a finanziamenti. La collaborazione tra i due enti si articolerà in una minuziosa campagna informativa in città, che prevede con incontri frontali di gruppo e destinati anche a bambini e ragazzi, affinché possano veicolare le informazioni nelle famiglie. È prevista altresì la pubblicazione di un opuscolo informativo. Intanto la Questura di Lodi riepiloga le varie modalità con le quali viene più frequentemente perpetrata la truffa ai soggetti più fragili ed esposti, quali le persone anziane, spesso sole.

Le tecniche di raggiro più frequenti sono di tre tipologie: il finto tecnico del gas, il finto avvocato e il finto poliziotto. I consigli sono sempre quelli di diffidare. "Anche l’associazionismo, il volontariato e soprattutto la preziosa risorsa delle parrocchie, possono dare un ulteriore apporto nel contrasto" ha commentato il prefetto di Lodi Enrico Roccatagliata. P.A.